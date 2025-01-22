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سعر EasyFi V2 (EZ) المباشر لليوم هو USD 0.00918877 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر EZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EasyFi V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.93 - تغيير سعر EasyFi V2 خلال اليوم هو +9.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر EasyFi V2 (EZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EasyFi V2 مقابل USD هو $ +0.0007845 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EasyFi V2 مقابل USD هو $ -0.0008438166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EasyFi V2 مقابل USD هو $ -0.0001953743 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EasyFi V2 مقابل USD هو $ -0.001152446464880416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0007845 +9.33% 30 يوم $ -0.0008438166 -9.18% 60 يوم $ -0.0001953743 -2.12% 90 يوم $ -0.001152446464880416 -11.14%

تحليل سعر EasyFi V2 (EZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EasyFi V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00788452$ 0.00788452 $ 0.00788452 24 ساعة مرتفع $ 0.00927136$ 0.00927136 $ 0.00927136 عالية طوال الوقت $ 43.55$ 43.55 $ 43.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +9.33% تغير السعر (7 أيام) -1.30%

معلومات سوق EasyFi V2 (EZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: