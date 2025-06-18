سعر Eastworld (SN94)
سعر Eastworld (SN94) المباشر لليوم هو USD 0.9399. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 351.27K. يتم تحديث سعر SN94 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eastworld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Eastworld خلال اليوم هو +3.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 373.73K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN94 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN94.
خلال اليوم، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ +0.02916488 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02916488
|+3.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eastworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+3.20%
+19.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Eastworld (SN94) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN94 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN94 إلى VND
₫24,733.4685
|1 SN94 إلى AUD
A$1.447446
|1 SN94 إلى GBP
￡0.695526
|1 SN94 إلى EUR
€0.808314
|1 SN94 إلى USD
$0.9399
|1 SN94 إلى MYR
RM3.985176
|1 SN94 إلى TRY
₺37.154247
|1 SN94 إلى JPY
¥136.47348
|1 SN94 إلى RUB
₽73.772751
|1 SN94 إلى INR
₹81.20736
|1 SN94 إلى IDR
Rp15,408.194256
|1 SN94 إلى KRW
₩1,289.298426
|1 SN94 إلى PHP
₱53.405118
|1 SN94 إلى EGP
￡E.47.107788
|1 SN94 إلى BRL
R$5.160051
|1 SN94 إلى CAD
C$1.278264
|1 SN94 إلى BDT
৳114.893376
|1 SN94 إلى NGN
₦1,450.45368
|1 SN94 إلى UAH
₴39.034047
|1 SN94 إلى VES
Bs95.8698
|1 SN94 إلى PKR
Rs266.254872
|1 SN94 إلى KZT
₸487.497933
|1 SN94 إلى THB
฿30.659538
|1 SN94 إلى TWD
NT$27.764646
|1 SN94 إلى AED
د.إ3.449433
|1 SN94 إلى CHF
Fr0.761319
|1 SN94 إلى HKD
HK$7.368816
|1 SN94 إلى MAD
.د.م8.562489
|1 SN94 إلى MXN
$17.8581