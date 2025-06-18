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سعر Eastworld (SN94) المباشر لليوم هو USD 0.9399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 351.27K . يتم تحديث سعر SN94 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eastworld الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Eastworld خلال اليوم هو +3.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 373.73K

أداء سعر Eastworld (SN94) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ +0.02916488 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eastworld مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02916488 +3.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eastworld (SN94)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eastworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.888483$ 0.888483 $ 0.888483 24 ساعة مرتفع $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +3.20% تغير السعر (7 أيام) +19.87%

معلومات سوق Eastworld (SN94)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: