سعر Ease Staked NXM اليوم

السعر المباشر لمشروع Ease Staked NXM (STNXM) اليوم هو $ 52.69، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STNXM الحالي إلى USD هو $ 52.69 لكل STNXM.

يحتل Ease Staked NXM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,005,611، مع عرض متداول قدره 113.96K STNXM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STNXM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 62.88، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 39.07.

على المدى القصير، تحرك STNXM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 465.91.

معلومات سوق Ease Staked NXM (STNXM)

القيمة السوقية $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M الحجم (24 ساعة) $ 465.91$ 465.91 $ 465.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M إمداد دورة التداول 113.96K 113.96K 113.96K إجمالي العرض 113,960.5540291475 113,960.5540291475 113,960.5540291475

القيمة السوقية الحالية لـ Ease Staked NXM هي $ 6.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 465.91. العرض المتداول لـ STNXM يبلغ 113.96K، مع إجمالي عرض 113960.5540291475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.01M.