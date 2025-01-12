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سعر EarthFund (1EARTH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.80K . يتم تحديث سعر 1EARTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق EarthFund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.26K - تغيير سعر EarthFund خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 355.98M

أداء سعر EarthFund (1EARTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.28% 30 يوم $ 0 -10.32% 60 يوم $ 0 +14.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر EarthFund (1EARTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر EarthFund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.429622$ 0.429622 $ 0.429622 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) +36.49%

معلومات سوق EarthFund (1EARTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: