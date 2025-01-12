سعر EarthFund (1EARTH)
سعر EarthFund (1EARTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 81.80K. يتم تحديث سعر 1EARTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EarthFund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.26K
- تغيير سعر EarthFund خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 355.98M
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خلال اليوم، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EarthFund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-10.32%
|60 يوم
|$ 0
|+14.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EarthFund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
+0.28%
+36.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world.
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