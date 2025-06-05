سعر Earn Network (EARN)
سعر Earn Network (EARN) المباشر لليوم هو USD 0.00001304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.82K. يتم تحديث سعر EARN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Earn Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Earn Network خلال اليوم هو -3.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 599.49M
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خلال اليوم، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ -0.0000053370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ -0.0000091696 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ -0.000028467581929203116 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.46%
|30 يوم
|$ -0.0000053370
|-40.92%
|60 يوم
|$ -0.0000091696
|-70.31%
|90 يوم
|$ -0.000028467581929203116
|-68.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Earn Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-3.46%
-24.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users. Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits.
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