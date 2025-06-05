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سعر Earn Network (EARN) المباشر لليوم هو USD 0.00001304 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.82K . يتم تحديث سعر EARN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Earn Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Earn Network خلال اليوم هو -3.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 599.49M

أداء سعر Earn Network (EARN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ -0.0000053370 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ -0.0000091696 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Earn Network مقابل USD هو $ -0.000028467581929203116 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.46% 30 يوم $ -0.0000053370 -40.92% 60 يوم $ -0.0000091696 -70.31% 90 يوم $ -0.000028467581929203116 -68.58%

تحليل سعر Earn Network (EARN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Earn Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001201$ 0.00001201 $ 0.00001201 24 ساعة مرتفع $ 0.00001351$ 0.00001351 $ 0.00001351 عالية طوال الوقت $ 0.00500803$ 0.00500803 $ 0.00500803 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -3.46% تغير السعر (7 أيام) -24.60%

معلومات سوق Earn Network (EARN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: