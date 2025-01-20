سعر EarlyFans (EARLY)
سعر EarlyFans (EARLY) المباشر لليوم هو USD 0.00218363. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EARLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EarlyFans الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.98K
- تغيير سعر EarlyFans خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EARLY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EARLY.
خلال اليوم، كان سعر EarlyFans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EarlyFans مقابل USD هو $ -0.0003886398 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EarlyFans مقابل USD هو $ -0.0001363410 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EarlyFans مقابل USD هو $ -0.0012499163527796757 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ -0.0003886398
|-17.79%
|60 يوم
|$ -0.0001363410
|-6.24%
|90 يوم
|$ -0.0012499163527796757
|-36.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EarlyFans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+0.34%
+0.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EARLY is the utility and governance token of EarlyFans and the Atticc Labs SocialFi ecosystem. EarlyFans allows creators to monetize directly from their social influence and existing content on social media, while providing speculative upside to their fans.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 EARLY إلى AUD
A$0.0035156443
|1 EARLY إلى GBP
￡0.0017905766
|1 EARLY إلى EUR
€0.0021181211
|1 EARLY إلى USD
$0.00218363
|1 EARLY إلى MYR
RM0.0098044987
|1 EARLY إلى TRY
₺0.0776935554
|1 EARLY إلى JPY
¥0.3413887142
|1 EARLY إلى RUB
₽0.2223590429
|1 EARLY إلى INR
₹0.1890150128
|1 EARLY إلى IDR
Rp35.7972073872
|1 EARLY إلى PHP
₱0.1276768461
|1 EARLY إلى EGP
￡E.0.1098802616
|1 EARLY إلى BRL
R$0.0132764704
|1 EARLY إلى CAD
C$0.0031444272
|1 EARLY إلى BDT
৳0.2652892087
|1 EARLY إلى NGN
₦3.4065938178
|1 EARLY إلى UAH
₴0.091930823
|1 EARLY إلى VES
Bs0.11791602
|1 EARLY إلى PKR
Rs0.6084029906
|1 EARLY إلى KZT
₸1.158415715
|1 EARLY إلى THB
฿0.0749421816
|1 EARLY إلى TWD
NT$0.0715575551
|1 EARLY إلى CHF
Fr0.0019871033
|1 EARLY إلى HKD
HK$0.0169886414
|1 EARLY إلى MAD
.د.م0.0219236452