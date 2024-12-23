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سعر Eagle of Truth (EGL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.06K . يتم تحديث سعر EGL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eagle of Truth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 489.34 - تغيير سعر Eagle of Truth خلال اليوم هو -3.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 893.10M

أداء سعر Eagle of Truth (EGL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.00% 30 يوم $ 0 -94.03% 60 يوم $ 0 -98.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eagle of Truth (EGL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eagle of Truth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02082971$ 0.02082971 $ 0.02082971 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -3.00% تغير السعر (7 أيام) -29.43%

معلومات سوق Eagle of Truth (EGL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: