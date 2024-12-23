سعر Eagle of Truth (EGL)
سعر Eagle of Truth (EGL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.06K. يتم تحديث سعر EGL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Eagle of Truth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 489.34
- تغيير سعر Eagle of Truth خلال اليوم هو -3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 893.10M
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خلال اليوم، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Eagle of Truth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.00%
|30 يوم
|$ 0
|-94.03%
|60 يوم
|$ 0
|-98.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Eagle of Truth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-3.00%
-29.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The resistance coin Standing up to the wickedness this world has been corrupted with. Pick a side.
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