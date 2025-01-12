احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DYOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DYOR.

سعر DYOR LABS (DYOR) المباشر لليوم هو USD 0.01639153 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.05M . يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DYOR LABS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K - تغيير سعر DYOR LABS خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 430.00M

أداء سعر DYOR LABS (DYOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ -0.00019692164350062 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ +0.0017053256 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019692164350062 -1.18% 30 يوم $ +0.0017053256 +10.40% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DYOR LABS (DYOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DYOR LABS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01647126$ 0.01647126 $ 0.01647126 24 ساعة مرتفع $ 0.01678682$ 0.01678682 $ 0.01678682 عالية طوال الوقت $ 0.02001748$ 0.02001748 $ 0.02001748 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -9.57%

معلومات سوق DYOR LABS (DYOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: