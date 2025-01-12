سعر DYOR LABS (DYOR)
سعر DYOR LABS (DYOR) المباشر لليوم هو USD 0.01639153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.05M. يتم تحديث سعر DYOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DYOR LABS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27K
- تغيير سعر DYOR LABS خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 430.00M
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خلال اليوم، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ -0.00019692164350062 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ +0.0017053256 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DYOR LABS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019692164350062
|-1.18%
|30 يوم
|$ +0.0017053256
|+10.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DYOR LABS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-1.18%
-9.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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