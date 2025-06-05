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سعر DYOR hub (DYORHUB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 368.45K . يتم تحديث سعر DYORHUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DYOR hub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DYOR hub خلال اليوم هو +17.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر DYOR hub (DYORHUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +17.32% 30 يوم $ 0 +260.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DYOR hub (DYORHUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DYOR hub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.28% تغير السعر (1يوم) +17.32% تغير السعر (7 أيام) +158.68%

معلومات سوق DYOR hub (DYORHUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: