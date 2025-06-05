سعر DYOR hub (DYORHUB)
سعر DYOR hub (DYORHUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 368.45K. يتم تحديث سعر DYORHUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DYOR hub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DYOR hub خلال اليوم هو +17.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DYOR hub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.32%
|30 يوم
|$ 0
|+260.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DYOR hub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.28%
+17.32%
+158.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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