سعر Dynamo (DYNO)
سعر Dynamo (DYNO) المباشر لليوم هو USD 5.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DYNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dynamo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dynamo خلال اليوم هو -3.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dynamo مقابل USD هو $ -0.176589711870917 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dynamo مقابل USD هو $ +0.9362849320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dynamo مقابل USD هو $ +5.8956120340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dynamo مقابل USD هو $ +2.7381808047440673 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.176589711870917
|-3.27%
|30 يوم
|$ +0.9362849320
|+17.97%
|60 يوم
|$ +5.8956120340
|+113.16%
|90 يوم
|$ +2.7381808047440673
|+110.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dynamo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-3.27%
-6.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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