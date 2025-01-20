سعر Dymmax (DMX)
سعر Dymmax (DMX) المباشر لليوم هو USD 0.01230772. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dymmax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.78
- تغيير سعر Dymmax خلال اليوم هو -5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dymmax مقابل USD هو $ -0.00068542930806293 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dymmax مقابل USD هو $ +0.0014634740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dymmax مقابل USD هو $ +0.0206127688 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dymmax مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00068542930806293
|-5.27%
|30 يوم
|$ +0.0014634740
|+11.89%
|60 يوم
|$ +0.0206127688
|+167.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dymmax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-5.27%
-5.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DYMMAX - is a unique platform designed to solve this problem, taking into account the cryptocurrency market specifics, as well as the concept of distribution. A set of option pricing strategies is implemented at its basis, with pricing based on the parimutuel betting with fixed odds model.
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