سعر Dyl (DYL)
سعر Dyl (DYL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DYL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dyl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.99K
- تغيير سعر Dyl خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dyl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dyl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dyl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dyl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.08%
|30 يوم
|$ 0
|-1.50%
|60 يوم
|$ 0
|-1.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dyl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-2.08%
-1.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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