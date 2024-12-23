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سعر Dyad (DYAD) المباشر لليوم هو USD 0.988724 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.75M . يتم تحديث سعر DYAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dyad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91K - تغيير سعر Dyad خلال اليوم هو -0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.86M

أداء سعر Dyad (DYAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ -0.0024958965058725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ +0.0030131363 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ -0.0057457717 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0024958965058725 -0.25% 30 يوم $ +0.0030131363 +0.30% 60 يوم $ -0.0057457717 -0.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dyad (DYAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dyad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981337$ 0.981337 $ 0.981337 24 ساعة مرتفع $ 0.99181$ 0.99181 $ 0.99181 عالية طوال الوقت $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -0.25% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Dyad (DYAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: