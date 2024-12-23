سعر Dyad (DYAD)
سعر Dyad (DYAD) المباشر لليوم هو USD 0.988724. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.75M. يتم تحديث سعر DYAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dyad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.91K
- تغيير سعر Dyad خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.86M
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خلال اليوم، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ -0.0024958965058725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ +0.0030131363 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ -0.0057457717 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dyad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0024958965058725
|-0.25%
|30 يوم
|$ +0.0030131363
|+0.30%
|60 يوم
|$ -0.0057457717
|-0.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dyad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-0.25%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DYAD is the first capital efficient overcollateralized stablecoin.
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