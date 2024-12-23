سعر DXdao (DXD)
سعر DXdao (DXD) المباشر لليوم هو USD 87.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.06M. يتم تحديث سعر DXD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DXdao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07
- تغيير سعر DXdao خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.47K
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خلال اليوم، كان سعر DXdao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DXdao مقابل USD هو $ +40.9479658810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DXdao مقابل USD هو $ +2.4914187190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DXdao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +40.9479658810
|+46.75%
|60 يوم
|$ +2.4914187190
|+2.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DXdao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+18.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governance-enabled AMM; Mesa, a front-running resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputation-based governance system; meaning that voting power is non-transferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of all revenue from DXdao products. DXdao is fully on-chain and minimizes its reliance on third-parties, controlling its products through ENS, and managing the treasury through binding, on-chain votes. DXdao aims to bring decentralization to DeFi and build resilient financial services for the world.
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