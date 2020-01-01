توكنوميكس DWOG THE DOG (DWOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DWOG THE DOG (DWOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DWOG THE DOG (DWOG) just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. الموقع الرسمي: https://dwogonsol.com/ اشتر DWOG الآن!

توكنوميكس DWOG THE DOG (DWOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DWOG THE DOG (DWOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K إجمالي العرض: $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M العرض المتداول: $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DWOG THE DOG (DWOG)

توكنوميكس DWOG THE DOG (DWOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DWOG THE DOG (DWOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DWOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DWOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DWOG، استكشف السعر المباشر لتوكن DWOG!

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