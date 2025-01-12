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سعر DWOG THE DOG (DWOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.24K . يتم تحديث سعر DWOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DWOG THE DOG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.98 - تغيير سعر DWOG THE DOG خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.39M

أداء سعر DWOG THE DOG (DWOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.18% 30 يوم $ 0 -24.22% 60 يوم $ 0 -44.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DWOG THE DOG (DWOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DWOG THE DOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -14.59%

معلومات سوق DWOG THE DOG (DWOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: