سعر DWOG THE DOG (DWOG)
سعر DWOG THE DOG (DWOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.24K. يتم تحديث سعر DWOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DWOG THE DOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.98
- تغيير سعر DWOG THE DOG خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.39M
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خلال اليوم، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DWOG THE DOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.18%
|30 يوم
|$ 0
|-24.22%
|60 يوم
|$ 0
|-44.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DWOG THE DOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.18%
-14.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.
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