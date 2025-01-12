سعر dwog (DWOG)
سعر dwog (DWOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.39K. يتم تحديث سعر DWOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dwog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.06
- تغيير سعر dwog خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 964.37M
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خلال اليوم، كان سعر dwog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dwog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dwog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dwog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-39.33%
|60 يوم
|$ 0
|-98.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dwog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-0.87%
-14.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms
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