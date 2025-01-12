سعر Dwake On Sol (DWAKE)
سعر Dwake On Sol (DWAKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.02K. يتم تحديث سعر DWAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dwake On Sol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.38
- تغيير سعر Dwake On Sol خلال اليوم هو -1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DWAKE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DWAKE.
خلال اليوم، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.23%
|30 يوم
|$ 0
|-28.37%
|60 يوم
|$ 0
|-22.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dwake On Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-1.23%
-13.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DWAKE إلى AUD
A$--
|1 DWAKE إلى GBP
￡--
|1 DWAKE إلى EUR
€--
|1 DWAKE إلى USD
$--
|1 DWAKE إلى MYR
RM--
|1 DWAKE إلى TRY
₺--
|1 DWAKE إلى JPY
¥--
|1 DWAKE إلى RUB
₽--
|1 DWAKE إلى INR
₹--
|1 DWAKE إلى IDR
Rp--
|1 DWAKE إلى PHP
₱--
|1 DWAKE إلى EGP
￡E.--
|1 DWAKE إلى BRL
R$--
|1 DWAKE إلى CAD
C$--
|1 DWAKE إلى BDT
৳--
|1 DWAKE إلى NGN
₦--
|1 DWAKE إلى UAH
₴--
|1 DWAKE إلى VES
Bs--
|1 DWAKE إلى PKR
Rs--
|1 DWAKE إلى KZT
₸--
|1 DWAKE إلى THB
฿--
|1 DWAKE إلى TWD
NT$--
|1 DWAKE إلى CHF
Fr--
|1 DWAKE إلى HKD
HK$--
|1 DWAKE إلى MAD
.د.م--