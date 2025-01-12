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سعر Dwake On Sol (DWAKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.02K . يتم تحديث سعر DWAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dwake On Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.38 - تغيير سعر Dwake On Sol خلال اليوم هو -1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dwake On Sol (DWAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dwake On Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.23% 30 يوم $ 0 -28.37% 60 يوم $ 0 -22.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dwake On Sol (DWAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dwake On Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101237$ 0.00101237 $ 0.00101237 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -1.23% تغير السعر (7 أيام) -13.67%

معلومات سوق Dwake On Sol (DWAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: