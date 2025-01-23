سعر DWAIN (DWAIN)
سعر DWAIN (DWAIN) المباشر لليوم هو USD 0.00931539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DWAIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DWAIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 963.76K
- تغيير سعر DWAIN خلال اليوم هو +13.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DWAIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DWAIN.
خلال اليوم، كان سعر DWAIN مقابل USD هو $ +0.00108219 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DWAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DWAIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DWAIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00108219
|+13.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DWAIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.28%
+13.14%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Learning, building & living on-chain
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DWAIN إلى AUD
A$0.0148114701
|1 DWAIN إلى GBP
￡0.0075454659
|1 DWAIN إلى EUR
€0.0088496205
|1 DWAIN إلى USD
$0.00931539
|1 DWAIN إلى MYR
RM0.0412671777
|1 DWAIN إلى TRY
₺0.3320936535
|1 DWAIN إلى JPY
¥1.4571133038
|1 DWAIN إلى RUB
₽0.9197084547
|1 DWAIN إلى INR
₹0.8050360038
|1 DWAIN إلى IDR
Rp150.2482047717
|1 DWAIN إلى PHP
₱0.5453229306
|1 DWAIN إلى EGP
￡E.0.468564117
|1 DWAIN إلى BRL
R$0.0553334166
|1 DWAIN إلى CAD
C$0.0133210077
|1 DWAIN إلى BDT
৳1.1361049644
|1 DWAIN إلى NGN
₦14.487294528
|1 DWAIN إلى UAH
₴0.39124638
|1 DWAIN إلى VES
Bs0.51234645
|1 DWAIN إلى PKR
Rs2.5976896554
|1 DWAIN إلى KZT
₸4.854249729
|1 DWAIN إلى THB
฿0.3153259515
|1 DWAIN إلى TWD
NT$0.3047064069
|1 DWAIN إلى CHF
Fr0.008383851
|1 DWAIN إلى HKD
HK$0.0724737342
|1 DWAIN إلى MAD
.د.م0.0929675922