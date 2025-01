ما هو DUSD ( DUSD )

What is the project about? FIRST MULTICHAIN MEME What makes your project unique? We are first multichain meme. History of your project. Prev. DERI TRADE is Multi-Chain Decentralized Derivatives Protocol. DERI Trade brings innovative ideas to Multi-Chain with real yield, copytrading, and various products (FX, Crypto, Metals, Equity) that beginners can easily start their investing journey with. Now DERI Trade are FULLY 100% Community-driven with MEME + DDEX. What’s next for your project? Airdrop for 22K users What can your token be used for? N/A

المصدر DUSD (DUSD) الموقع الرسمي