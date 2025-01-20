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سعر Dupe The Duck (DUPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DUPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dupe The Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.42 - تغيير سعر Dupe The Duck خلال اليوم هو -2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dupe The Duck (DUPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.54% 30 يوم $ 0 +28.27% 60 يوم $ 0 -21.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dupe The Duck (DUPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dupe The Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00707666$ 0.00707666 $ 0.00707666 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) -2.54% تغير السعر (7 أيام) +40.08%

معلومات سوق Dupe The Duck (DUPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: