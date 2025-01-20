سعر Dupe The Duck (DUPE)
سعر Dupe The Duck (DUPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dupe The Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.42
- تغيير سعر Dupe The Duck خلال اليوم هو -2.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dupe The Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.54%
|30 يوم
|$ 0
|+28.27%
|60 يوم
|$ 0
|-21.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dupe The Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.46%
-2.54%
+40.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pepe lost his best fren a while ago, named Dupe. He came back out of nowhere.
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