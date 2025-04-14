سعر Dungeon Arena (DUN)
سعر Dungeon Arena (DUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.71K. يتم تحديث سعر DUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dungeon Arena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dungeon Arena خلال اليوم هو -5.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 922.38M
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خلال اليوم، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.93%
|30 يوم
|$ 0
|-14.29%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dungeon Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-5.93%
+60.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
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