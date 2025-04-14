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سعر Dungeon Arena (DUN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.71K . يتم تحديث سعر DUN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dungeon Arena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dungeon Arena خلال اليوم هو -5.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 922.38M

أداء سعر Dungeon Arena (DUN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dungeon Arena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.93% 30 يوم $ 0 -14.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dungeon Arena (DUN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dungeon Arena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -5.93% تغير السعر (7 أيام) +60.33%

معلومات سوق Dungeon Arena (DUN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: