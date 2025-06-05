سعر Dumpling (DUMP)
سعر Dumpling (DUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00698235. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.27M. يتم تحديث سعر DUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dumpling الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dumpling خلال اليوم هو -22.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 611.04M
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خلال اليوم، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ -0.002028525386983443 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002028525386983443
|-22.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dumpling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-22.51%
-36.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today!
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