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سعر Dumpling (DUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00698235 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.27M . يتم تحديث سعر DUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dumpling الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dumpling خلال اليوم هو -22.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 611.04M

أداء سعر Dumpling (DUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ -0.002028525386983443 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dumpling مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002028525386983443 -22.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dumpling (DUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dumpling: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00697948$ 0.00697948 $ 0.00697948 24 ساعة مرتفع $ 0.0092531$ 0.0092531 $ 0.0092531 عالية طوال الوقت $ 0.01561927$ 0.01561927 $ 0.01561927 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -22.51% تغير السعر (7 أيام) -36.65%

معلومات سوق Dumpling (DUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: