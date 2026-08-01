سعر Dumb Money اليوم

السعر المباشر لمشروع Dumb Money (DUMBMONEY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUMBMONEY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DUMBMONEY.

يحتل Dumb Money حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53,257، مع عرض متداول قدره 1.00B DUMBMONEY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUMBMONEY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00103802، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DUMBMONEY بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و-45.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dumb Money (DUMBMONEY)

القيمة السوقية $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.26K$ 53.26K $ 53.26K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dumb Money هي $ 53.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUMBMONEY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.26K.