سعر DUKIE (DUKIE)
سعر DUKIE (DUKIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.11K. يتم تحديث سعر DUKIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DUKIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.80
- تغيير سعر DUKIE خلال اليوم هو -1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 980.99M
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خلال اليوم، كان سعر DUKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DUKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DUKIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DUKIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.46%
|30 يوم
|$ 0
|-25.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DUKIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-1.46%
-14.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DUKIE is the memecoin that’s redefining what it means to ‘leave your mark’ in the crypto space. We’re here to bring laughs, build a community, and flush away the competition with the kind of humor that only DUKIE can provide. From hilarious contests to wild, relatable stories, $DUKIE isn’t just a token, it’s a reminder that sometimes the craziest ideas are the ones that stick. Get ready to laugh, invest, and leave your mark with us!
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