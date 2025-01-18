سعر Duke Inu (DUKE)
سعر Duke Inu (DUKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duke Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38
- تغيير سعر Duke Inu خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.08%
|30 يوم
|$ 0
|+1.34%
|60 يوم
|$ 0
|+16.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duke Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.08%
+5.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duke Token is a decentralized meme token to incentivize the crypto space. Duke tokens is an experimental community driven project and the first with underlying utility & products.
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