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سعر Duke Inu (DUKE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DUKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Duke Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38 - تغيير سعر Duke Inu خلال اليوم هو +1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Duke Inu (DUKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Duke Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.08% 30 يوم $ 0 +1.34% 60 يوم $ 0 +16.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Duke Inu (DUKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Duke Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.08% تغير السعر (7 أيام) +5.00%

معلومات سوق Duke Inu (DUKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: