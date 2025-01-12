سعر Duge (DUGE)
سعر Duge (DUGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.36
- تغيير سعر Duge خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Duge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-18.33%
|60 يوم
|$ 0
|-12.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.65%
-12.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DUGE is the first meme token comes out of COMEPAD deployed on Solana Chain with its shiny treasure
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