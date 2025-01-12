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سعر Duet Protocol (DUET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DUET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Duet Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.86K - تغيير سعر Duet Protocol خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Duet Protocol (DUET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.35% 30 يوم $ 0 -11.89% 60 يوم $ 0 +26.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Duet Protocol (DUET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Duet Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -3.55%

معلومات سوق Duet Protocol (DUET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: