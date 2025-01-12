سعر Duet Protocol (DUET)
سعر Duet Protocol (DUET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duet Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.86K
- تغيير سعر Duet Protocol خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duet Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.35%
|30 يوم
|$ 0
|-11.89%
|60 يوم
|$ 0
|+26.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duet Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-1.35%
-3.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duet protocol is a synthetic assets minter built on a Yield Aggregator that automates the process of yield farming, maximizes its returns, and releases additional liquidity to the users. In the short run, the receipt token holder can enhance their returns by utilizing stablecoins minted with the Duet protocol. In the long run, Duet protocol will be the reserve capital system that supplies liquidity to almost all DeFi protocols whilst generating a world of synthetic assets whose values are 100% backed by its reserves.
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