سعر Dudiez Meme Token (DUDIEZ)
سعر Dudiez Meme Token (DUDIEZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUDIEZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dudiez Meme Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.66
- تغيير سعر Dudiez Meme Token خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dudiez Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dudiez Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dudiez Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dudiez Meme Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.84%
|30 يوم
|$ 0
|-23.41%
|60 يوم
|$ 0
|-27.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dudiez Meme Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+1.84%
+2.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bunch of DudieZ who broke their rope are ready to mess things up on zkSync
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