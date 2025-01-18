سعر DUDEGEN (DUDEGEN)
سعر DUDEGEN (DUDEGEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUDEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DUDEGEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.36
- تغيير سعر DUDEGEN خلال اليوم هو +1.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DUDEGEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DUDEGEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DUDEGEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DUDEGEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.87%
|30 يوم
|$ 0
|-44.98%
|60 يوم
|$ 0
|+35.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DUDEGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+1.87%
-11.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
More than a meme coin. $DUDEGEN is a movement, it's a way of life. We aim to grow DUDEGEN to be the most popular meme coin on Farcaster. Why DUDEGEN is different? • No presales or team allocations • No honeypots or LP rugpulls • 100% supply to LP • LP securely locked by WAGMI smart contracts • Trusted token contracts by Open Zeppelin All of this guarantees a completely trustworthy and transparent memecoin.
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