سعر DuckyDefi (DEGG)
سعر DuckyDefi (DEGG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DuckyDefi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.60
- تغيير سعر DuckyDefi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DuckyDefi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DuckyDefi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DuckyDefi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DuckyDefi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-13.81%
|60 يوم
|$ 0
|-6.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DuckyDefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Not just me and not just you, it's us. In DuckyDeFi, we believe in our motto "By Community, For Community. We want to be as transparent and as fair as possible. That's why we adopt a fair launch protocol: NO PRE-MINT, NO SEED, NO IFO, and NO PRESALE. What's even more, is that trading fees are lower than other decentralized exchanges too!
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