توكنوميكس Ducky City (DCM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ducky City (DCM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ducky City (DCM) DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. الموقع الرسمي: https://duckycity.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.ducky.city/ اشتر DCM الآن!

توكنوميكس Ducky City (DCM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ducky City (DCM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 79.15K $ 79.15K $ 79.15K إجمالي العرض: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B العرض المتداول: $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 126.03K $ 126.03K $ 126.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0027815 $ 0.0027815 $ 0.0027815 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ducky City (DCM)

توكنوميكس Ducky City (DCM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ducky City (DCM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCM، استكشف السعر المباشر لتوكن DCM!

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