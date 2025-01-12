سعر Ducky City Earn (DCE)
سعر Ducky City Earn (DCE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ducky City Earn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.85
- تغيير سعر Ducky City Earn خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ducky City Earn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ducky City Earn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ducky City Earn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ducky City Earn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.68%
|30 يوم
|$ 0
|-32.04%
|60 يوم
|$ 0
|-46.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ducky City Earn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.68%
-11.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ducky City Earn ($DCE) is the play-to-earn token of the Ducky City project
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