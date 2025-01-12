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سعر Ducky City (DCM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.24K . يتم تحديث سعر DCM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ducky City الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.81 - تغيير سعر Ducky City خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.79B

أداء سعر Ducky City (DCM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.29% 30 يوم $ 0 +15.38% 60 يوم $ 0 +41.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ducky City (DCM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ducky City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0027815$ 0.0027815 $ 0.0027815 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -16.06%

معلومات سوق Ducky City (DCM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: