سعر Ducky City (DCM)
سعر Ducky City (DCM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.24K. يتم تحديث سعر DCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ducky City الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.81
- تغيير سعر Ducky City خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.79B
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خلال اليوم، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ducky City مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.29%
|30 يوم
|$ 0
|+15.38%
|60 يوم
|$ 0
|+41.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ducky City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-2.29%
-16.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more.
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