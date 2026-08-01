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سعر Ducky Capital AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DCAI هي 28,991 USD. تابع تحديثات أسعار DCAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ducky Capital AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ DCAI هي 28,991 USD. تابع تحديثات أسعار DCAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DCAI

معلومات سعر DCAI

ما هو DCAI

الموقع الرسمي لـ DCAI

اقتصاد توكن DCAI

توقعات سعر DCAI

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شعار Ducky Capital AI

سعر Ducky Capital AI (DCAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DCAI إلى USD:

$0.00004289
$0.00004289$0.00004289
+2.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Ducky Capital AI (DCAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:09:53 (UTC+8)

سعر Ducky Capital AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Ducky Capital AI (DCAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DCAI.

يحتل Ducky Capital AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,991، مع عرض متداول قدره 675.88M DCAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03361709، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DCAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ducky Capital AI (DCAI)

$ 28.99K
$ 28.99K$ 28.99K

--
----

$ 42.89K
$ 42.89K$ 42.89K

675.88M
675.88M 675.88M

999,890,210.681644
999,890,210.681644 999,890,210.681644

القيمة السوقية الحالية لـ Ducky Capital AI هي $ 28.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCAI يبلغ 675.88M، مع إجمالي عرض 999890210.681644. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.89K.

سجل سعر Ducky Capital AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
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24 ساعة منخفض
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$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

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$ 0.03361709
$ 0.03361709$ 0.03361709

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$ 0$ 0

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0.00%

سجل سعر Ducky Capital AI (DCAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ducky Capital AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ducky Capital AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ducky Capital AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ducky Capital AI مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-7.35%
60 يوم$ 0-55.30%
90 يوم----

توقعات أسعار Ducky Capital AI

Ducky Capital AI (DCAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DCAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDucky Capital AI (DCAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ducky Capital AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ducky Capital AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DCAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ducky Capital AI.

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المصدر Ducky Capital AI (DCAI)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)DeFAI

نبذة عن Ducky Capital AI

ما هو السعر في الوقت الحقيقي لـ Ducky Capital AI اليوم؟

يبلغ السعر المباشر لـ Ducky Capital AI $، مع تحرك بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث هذا الرقم باستمرار ليعكس الظروف الدقيقة للسوق العالمية.

كيف تبدو هيكلة الأسعار اليومية لـ DCAI؟

تداولت DCAI بين $0.0 و$0.0، مما يوفر رؤى حول قوة السعر داخل اليوم ومناطق الاختراق المحتملة.

ما مقدار التقلبات التي يظهرها Ducky Capital AI اليوم؟

شهد الرمز المميز تقلبات بنسبة --% خلال اليوم الماضي، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق مستقرًا أم شديد التفاعل.

في أي منطقة فنية تتداول DCAI حاليًا؟

تشير حركة السعر بالنسبة إلى أعلى المستويات وأدنى المستويات الأخيرة إلى أن DCAI تُظهر زخمًا معتدلًا على المدى القصير، متأثرًا بالسيولة والاتجاه العام للسوق.

ما هو الترتيب العام للسوق وحجم Ducky Capital AI؟

مع رسملة سوقية تبلغ $28991، تحتل Ducky Capital AI المرتبة #8012، مما يدل على حضور قوي في السوق واهتمام المستثمرين.

كم بلغ حجم التداول الذي شهدته DCAI مؤخرًا؟

أنتج الرمز المميز حجم تداول بقيمة $-- خلال 24 ساعة، مما يعكس إقبالًا نشطًا من المتداولين العالميين.

كيف يقارن Ducky Capital AI بأعلى مستوى له (ATH) وأدنى مستوى له (ATL)؟

يبلغ ATH الخاص به $0.03361709، بينما يبلغ ATL $، مما يوفر رؤية حول الإمكانات السعرية طويلة الأجل والتراجعات.

ما هي العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك سوق DCAI؟

تشمل العوامل الجوهرية المعروض المتداول (675881598.783833 رمزًا)، وأداء الفئة ضمن Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,DeFAI، والنشاط على السلسلة عبر --، وكلها تحدد حركة سعر الرمز المميز.

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:09:53 (UTC+8)

تحديثات Ducky Capital AI (DCAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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