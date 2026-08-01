سعر Ducky Capital AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Ducky Capital AI (DCAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DCAI.

يحتل Ducky Capital AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,991، مع عرض متداول قدره 675.88M DCAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03361709، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DCAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ducky Capital AI (DCAI)

القيمة السوقية $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K إمداد دورة التداول 675.88M 675.88M 675.88M إجمالي العرض 999,890,210.681644 999,890,210.681644 999,890,210.681644

القيمة السوقية الحالية لـ Ducky Capital AI هي $ 28.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DCAI يبلغ 675.88M، مع إجمالي عرض 999890210.681644. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.89K.