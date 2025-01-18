سعر Duckie Land Multi Metaverse (MMETA)
سعر Duckie Land Multi Metaverse (MMETA) المباشر لليوم هو USD 0.00795209. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MMETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duckie Land Multi Metaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 523.31
- تغيير سعر Duckie Land Multi Metaverse خلال اليوم هو +0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ -0.0004625969 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ -0.0001435733 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ +0.000596447347708295 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.62%
|30 يوم
|$ -0.0004625969
|-5.81%
|60 يوم
|$ -0.0001435733
|-1.80%
|90 يوم
|$ +0.000596447347708295
|+8.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duckie Land Multi Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+0.62%
+1.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duckie Land is a multiplatform multiplayer online game that runs on the blockchain, and each Duckie is a non-fungible token or NFT. Millions of people can participate in the NFT world and earn reward tokens through skillful gameplay and contribution to the ecosystem. Duckie Land gives gamers ownership of in-game assets and allows them to increase their value by actively playing the game. By participating in the in-game economy, players will receive rewards and create more value for other players and the ecosystem. The rewards for these digital assets are cryptocurrencies and in-game resources that are tokenized on the blockchain, which could become a new revenue stream for many people.
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