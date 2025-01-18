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سعر Duckie Land Multi Metaverse (MMETA) المباشر لليوم هو USD 0.00795209 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MMETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Duckie Land Multi Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 523.31 - تغيير سعر Duckie Land Multi Metaverse خلال اليوم هو +0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Duckie Land Multi Metaverse (MMETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ -0.0004625969 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ -0.0001435733 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Duckie Land Multi Metaverse مقابل USD هو $ +0.000596447347708295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.62% 30 يوم $ -0.0004625969 -5.81% 60 يوم $ -0.0001435733 -1.80% 90 يوم $ +0.000596447347708295 +8.11%

تحليل سعر Duckie Land Multi Metaverse (MMETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Duckie Land Multi Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00777921$ 0.00777921 $ 0.00777921 24 ساعة مرتفع $ 0.00798774$ 0.00798774 $ 0.00798774 عالية طوال الوقت $ 0.563911$ 0.563911 $ 0.563911 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +0.62% تغير السعر (7 أيام) +1.01%

معلومات سوق Duckie Land Multi Metaverse (MMETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: