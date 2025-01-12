سعر Duckey (DUCKEY)
سعر Duckey (DUCKEY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.32K. يتم تحديث سعر DUCKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duckey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.14
- تغيير سعر Duckey خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Duckey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duckey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duckey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duckey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ 0
|-59.18%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duckey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.19%
-45.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Token Born from the Whimsical World of Mindviscosity. Duckey is more than just a cute figure; he's a mix of whimsy and deep introspection. With Furie's signature touch, Ducky brings out a world where innocence meets complexity—perfect for the wild ride of crypto! Whimsical yet Dark, Just like Crypto! In Mindviscosity, Duckey takes on new levels of mischief! Once he slips into the mysterious Wolfskull suit, he turns dark and fierce, embodying an eerie thrill. Riding high on his bat companion, Duckey flies to new heights, exploring new worlds (and demolishing the old ones!).
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