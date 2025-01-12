سعر DuckDaoDime (DDIM)
سعر DuckDaoDime (DDIM) المباشر لليوم هو USD 0.00649844. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.61K. يتم تحديث سعر DDIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DuckDaoDime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.50
- تغيير سعر DuckDaoDime خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17M
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خلال اليوم، كان سعر DuckDaoDime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DuckDaoDime مقابل USD هو $ +0.0011678684 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DuckDaoDime مقابل USD هو $ -0.0004713630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DuckDaoDime مقابل USD هو $ +0.001810542323644142 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0011678684
|+17.97%
|60 يوم
|$ -0.0004713630
|-7.25%
|90 يوم
|$ +0.001810542323644142
|+38.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DuckDaoDime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+32.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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