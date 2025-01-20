احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DIAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DIAT.

سعر Duck In A Truck (DIAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Duck In A Truck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.07 - تغيير سعر Duck In A Truck خلال اليوم هو -6.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Duck In A Truck (DIAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.05% 30 يوم $ 0 +14.84% 60 يوم $ 0 -31.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Duck In A Truck (DIAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Duck In A Truck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) -6.05% تغير السعر (7 أيام) +25.85%

معلومات سوق Duck In A Truck (DIAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: