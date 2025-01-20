سعر Duck In A Truck (DIAT)
سعر Duck In A Truck (DIAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duck In A Truck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.07
- تغيير سعر Duck In A Truck خلال اليوم هو -6.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duck In A Truck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.05%
|30 يوم
|$ 0
|+14.84%
|60 يوم
|$ 0
|-31.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duck In A Truck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
-6.05%
+25.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duck In A Truck is the coolest ducking token in the known teslaverse. Duck in a Truck was launched on the Solana blockchain to celebrate the coolest animal and the coolest vehicle known to man, both loved by the Big Duck ( Duck ) Elon Musk. Duck in a Truck was constructed with one goal in mind, to unite all the meme tokens under one cool banner. You've seen dog season, cat season, it's now time for birds driving cool cars season.
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