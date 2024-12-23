سعر Duck AI (DUCKAI)
سعر Duck AI (DUCKAI) المباشر لليوم هو USD 0.00354557. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M. يتم تحديث سعر DUCKAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duck AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.07K
- تغيير سعر Duck AI خلال اليوم هو -31.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ -0.001647315643323071 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ +0.0034126465 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001647315643323071
|-31.72%
|30 يوم
|$ +0.0034126465
|+96.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duck AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-31.72%
-52.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network.
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