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سعر Duck AI (DUCKAI) المباشر لليوم هو USD 0.00354557 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.56M . يتم تحديث سعر DUCKAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Duck AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 333.07K - تغيير سعر Duck AI خلال اليوم هو -31.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Duck AI (DUCKAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ -0.001647315643323071 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ +0.0034126465 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Duck AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001647315643323071 -31.72% 30 يوم $ +0.0034126465 +96.25% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Duck AI (DUCKAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Duck AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00334933$ 0.00334933 $ 0.00334933 24 ساعة مرتفع $ 0.00558142$ 0.00558142 $ 0.00558142 عالية طوال الوقت $ 0.00814943$ 0.00814943 $ 0.00814943 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -31.72% تغير السعر (7 أيام) -52.66%

معلومات سوق Duck AI (DUCKAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: