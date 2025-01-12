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سعر dub duck ($DUB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.00K . يتم تحديث سعر $DUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dub duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.87 - تغيير سعر dub duck خلال اليوم هو -5.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر dub duck ($DUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dub duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dub duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dub duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dub duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.31% 30 يوم $ 0 -24.74% 60 يوم $ 0 -34.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dub duck ($DUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dub duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00142026$ 0.00142026 $ 0.00142026 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -5.31% تغير السعر (7 أيام) -23.06%

معلومات سوق dub duck ($DUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: