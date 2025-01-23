سعر DTNG (DTNG)
سعر DTNG (DTNG) المباشر لليوم هو USD 0.221322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DTNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DTNG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.32K
- تغيير سعر DTNG خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DTNG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DTNG.
خلال اليوم، كان سعر DTNG مقابل USD هو $ -0.0015001447999026 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DTNG مقابل USD هو $ +0.0006269830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DTNG مقابل USD هو $ -0.0635698975 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DTNG مقابل USD هو $ -0.1448603482139118 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0015001447999026
|-0.67%
|30 يوم
|$ +0.0006269830
|+0.28%
|60 يوم
|$ -0.0635698975
|-28.72%
|90 يوم
|$ -0.1448603482139118
|-39.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DTNG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.67%
+1.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First target of Dating Token project is: to launch a p2p transparent and decentralized dating platform . Purpose of the project is: creating a payment gateway which use dtng token. DTNG Payment gateway will provide users secure and hidden payment.system, users can be able to send gifts to the matches without giving personal information.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DTNG إلى AUD
A$0.35190198
|1 DTNG إلى GBP
￡0.17927082
|1 DTNG إلى EUR
€0.21246912
|1 DTNG إلى USD
$0.221322
|1 DTNG إلى MYR
RM0.98266968
|1 DTNG إلى TRY
₺7.88791608
|1 DTNG إلى JPY
¥34.61254758
|1 DTNG إلى RUB
₽22.1322
|1 DTNG إلى INR
₹19.13550012
|1 DTNG إلى IDR
Rp3,569.70917766
|1 DTNG إلى PHP
₱12.9916014
|1 DTNG إلى EGP
￡E.11.13028338
|1 DTNG إلى BRL
R$1.30801302
|1 DTNG إلى CAD
C$0.31649046
|1 DTNG إلى BDT
৳27.0455484
|1 DTNG إلى NGN
₦344.73778686
|1 DTNG إلى UAH
₴9.29995044
|1 DTNG إلى VES
Bs12.17271
|1 DTNG إلى PKR
Rs61.71785292
|1 DTNG إلى KZT
₸115.27113726
|1 DTNG إلى THB
฿7.52716122
|1 DTNG إلى TWD
NT$7.25050872
|1 DTNG إلى CHF
Fr0.1991898
|1 DTNG إلى HKD
HK$1.72188516
|1 DTNG إلى MAD
.د.م2.21322