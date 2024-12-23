سعر DT Inu (DTI)
سعر DT Inu (DTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 604.15K. يتم تحديث سعر DTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DT Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.66K
- تغيير سعر DT Inu خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DT Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DT Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DT Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DT Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.88%
|30 يوم
|$ 0
|-23.93%
|60 يوم
|$ 0
|-46.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DT Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
-1.88%
-26.62%
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