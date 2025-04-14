سعر DSC (DSC)
سعر DSC (DSC) المباشر لليوم هو USD 0.00173776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DSC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DSC خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DSC مقابل USD هو $ +0.0003392420 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DSC مقابل USD هو $ -0.0008353174 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DSC مقابل USD هو $ -0.003963642319204574 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ +0.0003392420
|+19.52%
|60 يوم
|$ -0.0008353174
|-48.06%
|90 يوم
|$ -0.003963642319204574
|-69.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.03%
-3.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Distributed Super Computing (DSC) is a distributed AI computing power service platform, dedicated to connecting global users' distributed computing resources to support innovation and application in artificial intelligence technology. DSC provides efficient access to and utilization of global computing resources through its unique decentralized structure, offering scheduling and distribution of computing power resources and motivating users and products.
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