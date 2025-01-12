سعر Drunk Chicken Centipede (DCC)
سعر Drunk Chicken Centipede (DCC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.12K. يتم تحديث سعر DCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drunk Chicken Centipede الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 646.20
- تغيير سعر Drunk Chicken Centipede خلال اليوم هو +1.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.52%
|30 يوم
|$ 0
|-27.11%
|60 يوم
|$ 0
|-44.07%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Drunk Chicken Centipede: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.52%
+0.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value. The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games
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