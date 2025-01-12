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سعر Drunk Chicken Centipede (DCC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.12K . يتم تحديث سعر DCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drunk Chicken Centipede الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 646.20 - تغيير سعر Drunk Chicken Centipede خلال اليوم هو +1.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Drunk Chicken Centipede (DCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drunk Chicken Centipede مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.52% 30 يوم $ 0 -27.11% 60 يوم $ 0 -44.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Drunk Chicken Centipede (DCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drunk Chicken Centipede: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00143486$ 0.00143486 $ 0.00143486 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.52% تغير السعر (7 أيام) +0.78%

معلومات سوق Drunk Chicken Centipede (DCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: