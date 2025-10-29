معلومات سعر Drops Ownership Power (DOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.75 أدنى سعر $ 0.00102064 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.70%

سعر Drops Ownership Power (DOP) في الوقت الحقيقي هو $0.00443341. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOP على الإطلاق هو $ 4.75، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00102064.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -5.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Drops Ownership Power (DOP)

القيمة السوقية $ 59.67K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.50K إمداد دورة التداول 13.46M إجمالي العرض 15,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Drops Ownership Power هي $ 59.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOP يبلغ 13.46M، مع إجمالي عرض 15000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.50K.