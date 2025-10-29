سعر Drops Ownership Power المباشر اليوم هو 0.00443341 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Drops Ownership Power المباشر اليوم هو 0.00443341 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOP بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Drops Ownership Power (DOP)

السعر المباشر لـ 1 DOP إلى USD:

$0.00443341
$0.00443341$0.00443341
0.00%1D
مخطط أسعار Drops Ownership Power (DOP) المباشر
معلومات سعر Drops Ownership Power (DOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

$ 0.00102064
$ 0.00102064$ 0.00102064

--

--

-5.70%

-5.70%

سعر Drops Ownership Power (DOP) في الوقت الحقيقي هو $0.00443341. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOP على الإطلاق هو $ 4.75، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00102064.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOP -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -5.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Drops Ownership Power (DOP)

$ 59.67K
$ 59.67K$ 59.67K

--
----

$ 66.50K
$ 66.50K$ 66.50K

13.46M
13.46M 13.46M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Drops Ownership Power هي $ 59.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOP يبلغ 13.46M، مع إجمالي عرض 15000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.50K.

سجل سعر Drops Ownership Power (DOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drops Ownership Power مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drops Ownership Power مقابل USD هو $ -0.0010199777 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drops Ownership Power مقابل USD هو $ -0.0017784234 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drops Ownership Power مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0010199777-23.00%
60 يوم$ -0.0017784234-40.11%
90 يوم$ 0--

ما هو Drops Ownership Power ( DOP )

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Drops Ownership Power (DOP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Drops Ownership Power (USD)

كم ستكون قيمة Drops Ownership Power (DOP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Drops Ownership Power (DOP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Drops Ownership Power.

تحقق الآن من توقعات سعر Drops Ownership Power!

عملة DOP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Drops Ownership Power (DOP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Drops Ownership Power (DOP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Drops Ownership Power (DOP)

كم يساوي Drops Ownership Power (DOP) اليوم؟
سعر DOP المباشر في USD هو USD 0.00443341، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOP إلى USD الحالي؟
سعر DOP إلى USD الحالي هو $ 0.00443341. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Drops Ownership Power ؟
القيمة السوقية لعملة DOP هي $ 59.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOP؟
العرض المتداول لتوكن DOP هو 13.46M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOP؟
حقق DOP سعرًا قياسيًا قدره 4.75 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00102064 DOP.
ما هو حجم تداول DOP؟
حجم تداول DOP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOP هذا العام؟
قد يرتفع DOP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOP لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Drops Ownership Power (DOP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

