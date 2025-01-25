سعر Drops (DROPS)
سعر Drops (DROPS) المباشر لليوم هو USD 0.104347. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DROPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drops الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00K
- تغيير سعر Drops خلال اليوم هو +2.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Drops مقابل USD هو $ +0.00269992 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drops مقابل USD هو $ -0.0445447951 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drops مقابل USD هو $ -0.0607503747 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drops مقابل USD هو $ +0.00938498776558136 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00269992
|+2.66%
|30 يوم
|$ -0.0445447951
|-42.68%
|60 يوم
|$ -0.0607503747
|-58.21%
|90 يوم
|$ +0.00938498776558136
|+9.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drops: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+2.66%
-19.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Drops proposes a decentralized marketplace for the peer to peer buying & selling of liquidity lock ownerships. Liquidity lock ownerships can be purchased using either DROPS or ETH.
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