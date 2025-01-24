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سعر Drop Wireless Infrastructure (DWIN) المباشر لليوم هو USD 0.03340515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DWIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drop Wireless Infrastructure الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.34 - تغيير سعر Drop Wireless Infrastructure خلال اليوم هو -1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Drop Wireless Infrastructure (DWIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drop Wireless Infrastructure مقابل USD هو $ -0.00067419469144576 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Wireless Infrastructure مقابل USD هو $ +0.0032442981 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Wireless Infrastructure مقابل USD هو $ +0.0159409375 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Wireless Infrastructure مقابل USD هو $ +0.0235142995129399 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00067419469144576 -1.97% 30 يوم $ +0.0032442981 +9.71% 60 يوم $ +0.0159409375 +47.72% 90 يوم $ +0.0235142995129399 +237.74%

تحليل سعر Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Wireless Infrastructure: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0315253$ 0.0315253 $ 0.0315253 24 ساعة مرتفع $ 0.03444845$ 0.03444845 $ 0.03444845 عالية طوال الوقت $ 0.127457$ 0.127457 $ 0.127457 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -1.97% تغير السعر (7 أيام) -4.44%

معلومات سوق Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: