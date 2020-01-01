توكنوميكس Drop Staked TIA (DTIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Drop Staked TIA (DTIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Drop Staked TIA (DTIA) Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.drop.money/ اشتر DTIA الآن!

توكنوميكس Drop Staked TIA (DTIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Drop Staked TIA (DTIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 424.72K $ 424.72K $ 424.72K إجمالي العرض: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K العرض المتداول: $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 424.72K $ 424.72K $ 424.72K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 السعر الحالي: $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 معرفة المزيد عن سعر Drop Staked TIA (DTIA)

توكنوميكس Drop Staked TIA (DTIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Drop Staked TIA (DTIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DTIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DTIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DTIA، استكشف السعر المباشر لتوكن DTIA!

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