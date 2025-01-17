سعر Drop Staked TIA (DTIA)
سعر Drop Staked TIA (DTIA) المباشر لليوم هو USD 5.35. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر DTIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drop Staked TIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.36K
- تغيير سعر Drop Staked TIA خلال اليوم هو +3.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 261.34K
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خلال اليوم، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ +0.202211 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.202211
|+3.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+3.93%
+18.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
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