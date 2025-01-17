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سعر Drop Staked TIA (DTIA) المباشر لليوم هو USD 5.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر DTIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drop Staked TIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.36K - تغيير سعر Drop Staked TIA خلال اليوم هو +3.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 261.34K

أداء سعر Drop Staked TIA (DTIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ +0.202211 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked TIA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.202211 +3.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Drop Staked TIA (DTIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked TIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.91$ 4.91 $ 4.91 24 ساعة مرتفع $ 5.33$ 5.33 $ 5.33 عالية طوال الوقت $ 5.66$ 5.66 $ 5.66 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +3.93% تغير السعر (7 أيام) +18.05%

معلومات سوق Drop Staked TIA (DTIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: